Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, considera ca Ziua Culturii Nationale ii include pe toti cei care contribuie la promovarea ei, indiferent ca sunt romani, maghiari, sasi sau romi si ca in spatiul european multicultural nu se poate vorbi de cultura unei singure natiuni, conform…

- Biserica Ortodoxa Romana a avut o contributie majora la formarea si promovarea culturii neamului romanesc, afirma Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei Culturii Nationale. „Biserica a plamadit si promovat cultura poporului roman.Biserica…

- Emil Boc (55 de ani), primarul Clujului, a anunțat ca o va susține cu tot ce poate pe U Cluj pentru a reuși promovarea in Liga 1. Fara meci pe prima scena a fotbalului romanesc din 2015, U Cluj viseaza anul acesta la promovarea in elita fotbalului romanesc, iar Emil Boc anunța ca le va susține pe „șepcile…

- Medicul Amin Zahra de la Timisoara afirma, sambata seara, ca si anul acesta sarbatorile trebuie petrecute doar in familie, fiind al doilea Craciun in pandemie. Medicul apreciaza ca este, totusi, partea buna a pandemiei, pentru ca, uneori, doar de sarbatori ne reunim cu cei dragi. In plus, medicul…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis vineri o telegrama de felicitare papei Francisc in care afirma ca doreste sa conlucreze cu acesta pentru 'a apara drepturile si interesele crestinilor', in pline negocieri legate de organizarea unei intalniri intre suveranul pontif si capul Bisericii ortodoxe…

- Pe locul actualei Biserici Sfantul Gheorghe din Curtea de Arges, construita dupa planurile celebrului arhitect Dimitrie Ionescu - Berechet, a fost, in urma cu mai bine de 200 de ani, un alt lacas, mistuit de flacari in 1913, asezamant care a pastrat o vreme steagul lui Tudor Vladimirescu.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a subliniat marti ca toti romanii trebuie sa inteleaga faptul ca vaccinarea anti-COVID-19 este solutia in acest moment. “Ce vedem in societate, toata lumea spune ca nu mai are incredere in politicieni. Noi putem si Guvernul, dar si PNL, care a luat o decizie in BEx de…

- „Premierul demis a dat astazi un ultim (sper) spectacol al delirului politic”, afirma Marcel Ciolacu, adaugand ca oamenii vor sa știe cum ieșim din catastrofa sanitara. „Frig, foame, saracie! Asta a reușit creșterea ta economica bolnavicioasa, Florine! Premierul demis a dat astazi un ultim (sper) spectacol…