Boom-ul “unicornilor” sfidează pandemia Covid-19 a prabușit multe afaceri, dar capitaliștii de risc au investit peste 675 de miliarde de dolari in start-up-uri la nivel mondial in 2021, dubland nivelul istoric anterior din 2020. In ciuda pandemiei, numarul așa-numitelor companii „unicorni”, cu o evaluare de peste un miliard de dolari, a continuat sa creasca rapid: 202 in SUA, 20 […] The post Boom-ul “unicornilor” sfideaza pandemia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dipaly Roy nu avea bani de mincare. Impreuna cu soțul ei, Pradip, lucra in sectorul confecțiilor in Bangladesh cand pandemia de Covid-19 a dus la disponibilizari in masa iar multe fabrici au fost inchise. Cei doi au devenit șomeri, la fel ca milioane de salariați din intreaga lume. Banca Mondiala estimeaza…

- Cresterea preturilor alimentelor si gazelor naturale preseaza bugetele americanilor, pe fondul blocajelor din lanturile globale de aprovizionare, in timp ce impactul economic al valului de infectii de Covid-19 din vara se atenueaza. Farm Bureau, care reprezinta fermierii americani si industria agricola…

- Pandemia a perturbat lanțurile de aprovizionare in aproape fiecare sector economic, iar industria auto este una dintre cele mai afectate. In timp ce producatorii de mașini sperau sa recupereze vanzarile pierdute la apogeul inchiderilor și masurilor de izolare din 2020, criza semiconductorilor a insemnat…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia, transmite Reuters. Vaccinul…

- Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit acceleratorul ACT) ''are nevoie de 23,4 miliarde de dolari pentru a veni in sprijinul tarilor cele mai expuse riscului si a le ajuta sa procure si sa desfasoare mijloace de lupta impotriva COVID-19 incepand de acum si pana in septembrie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezvaluit joi un nou plan de lupta impotriva pandemiei de COVID-19 in tarile mai putin bogate si solicita 23,4 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru finantarea acestuia, informeaza AFP. Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit…

- Pandemia de covid face ravagii in toata lumea. Romania este in fruntea clasamentului privind țarile cu cele mai multe decese din cauza virusului. Artiștii romani care au murit de covid Printre cei care au fost rapuși de covid se numara și mulți artiști romani. Mulți actori de folclor și-au gasit sfarșitul…

- Pandemia a umplut buzunarele bogaților americani. 1% au inregistrat caștiguri de peste 6.500 miliarde de dolari in timpul pandemiei de Covid-19, in timp ce 90% dintre toți cetațenii americani au caștigat, toți la un loc, 1.200 de miliarde de dolari, potrivit datelor Rezervei Federale, potrivit CNBC.…