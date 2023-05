Bookfest 2023. Care sunt noutățile editoriale din acest an Printre autorii care vin cu titluri noi anul acesta la Complexul Romexpo vor fi fostul presedinte Emil Constantinescu, Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu, Dan C. Mihailescu, Radu Paraschivescu, Adrian Majuru, Teodor Baconschi ori Filip-Lucian Iorga. Salonul – la care Italia este invitata de onoare – va fi deschis oficial de la ora 12,00, la scena ARENA, in cadrul unei ceremonii la care au fost invitati ministrul Culturii, Lucian Romascanu, ambasadorul Italiei in Romania, Alfredo Maria Durante Mangoni, consilierul prezidential Sergiu Nistor, alaturi de presedintele AER, Grigore Arsene. In deschidere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

