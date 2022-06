Bono, solistul U2, a dezvăluit că are un frate vitreg de a cărui…

Bono, solistul trupei U2, a dezvaluit intr-un interviu pentru BBC Radio 4 ca are un frate vitreg, de existenta caruia nu a stiut nimic zeci de ani, relateaza duminica dpa. Starul irlandez a vorbit in emisiunea Desert Island Discs despre moartea subita a mamei sale, pe cand el avea 14 ani, si despre relatia tensionata cu tatal sau. Bono, pe numele sau real Paul Hewson, a afirmat ca a descoperit existenta fratelui sau vitreg in 2000 cand a aflat ca tatal sau a avut o relatie extraconjugala. Cantaretul a afirmat ca este „impacat” cu aceasta situatie dupa ce a vorbit cu tatal sau, Bob, care nu i-a…