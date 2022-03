Bondarul-tîmplar este o insectă solitară La fel ca toți bondarii, aceștia sint foarte buni polenizatori ai plantelor cu flori. Lungimea trunchiului poate ajunge la 3 centimetri. Culoarea corpului este albastru-negru, dar pieptul și capul au un luciu metalic pronunțat. Habitatul bondarului timplar este partea de sud a Europei, Caucaz, Turcia, Orientul Apropiat. Se gasește in Crimeea, dar in numar mic. Bondarii timplari purpurii nu s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

