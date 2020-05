Stiri pe aceeasi tema

- “Sunt absolut revoltata de faptul ca in plina pandemie tot ce au gasit autoritațile de facut mai urgent și mai creativ a constat in redenumirea strazilor din Buzau. Prin urmare, te culci pe Bd. UNIRII, unde traiești de 30 de ani, și te trezești pe Strada Transilvaniei. Fara sa fii informat, fara sa…

- Gestionara unei firme de piese si accesorii auto din Targu Jiu a reusit sa sustraga din cadrul societatii 2 miliarde de lei vechi. Acum este cercetata pentru delapidare de ofiterii Serviciului de Investigarea Fraudelor.Pisa Mihaela Cican lucra la fir...

- La data de 14 ianuarie a.c., ora 01.45, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 56 de ani, din comuna Jariștea, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns in locuința sa și au deposedat-o de mai multe bijuterii și de suma de 600 de lei. In urma activitaților specifice desfașurate de polițiștii…

- O acțiune de percheziție a unor domicilii din catunul de romi aparținand comunei Dornești a dus la identificarea autoarei unui furt petrecut in urma cu doua luni de zile, in municipiul Radauți. In cadrul cercetarilor efectuate in dosarele penale aflate in lucru la Biroul Investigații Criminale din ...

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au retinut pentru 24 de ore, doua persoane banuite de savarsirea infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat. Ulterior, fata de acestea instanta de judecata a dispus masura arestarii preventive pentru…

- Doi hoti, o femeie si un barbat, au reusit sa dea lovitura dupa ce au spart un apartament din zona Garii. Cei doi au intrat in apartament in luna septembrie a anului trecut, dupa ce au fortat butucul de la usa de acces, iar in interior au gasit bijuterii, bani si produse cosmetice in valoare de 16.000…

- Autoritațile sanitare din județul Buzau sunt in alerta, dupa ce o femeie care s-a intors din Italia a sunat la 112 și a spus ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus, potrivit Știri de Buzau. Duminica seara, buzoianca a coborat din autocarul care o aducea din Italia, unde fusese…

- Autoritațile sanitare din județul Buzau sunt in alerta de aproximativ o ora, dupa ce o femeie care s-a intors din Italia a sunat la 112 și a spus ca se simte rau și ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de Coronavirus. In aceasta seara, buzoianca a coborat din autocarul care o aducea din…