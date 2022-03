Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian a lovit Sfanta Lavra Adormirea Maicii Domnului din Sviatogirski, o manastire ortodoxa din regiunea Donetk (est) din Ucraina, a anuntat Parlamentul tarii, intr-o postare pe Telegram, conform CNN. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la un spital din orasul Sviatogirsk, iar…

- Ucrainenii din orașul Melitopol au primit pliante de la Vladimir Putin. Despre aceasta scrie Radio Svoboda. Potrivit acestora, Putin le promite cetațenilor ”pace și securitate”, iar pe soldații ucraineni îi îndeamna sa depuna jos armele, potrivit Safenews.md. „Dragi…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni,…

- Trupele ruse au suferit pierderi grele, cu peste 3.500 de ruși uciși și aproape 200 capturați in primele doua zile de razboi, au transmis autoritațile ucrainene, citate de Ukrainska Pravda . Informațiile au fost prezentate sambata dimineața de Mykhailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui…

- In capitala Ucrainei, Kiev, stațiile de metrou au devenit buncare improvizate. CNN titreaza ca acestea sunt pline de oameni care transporta provizii. Insa nu este singurul loc unde ucrainenii se adapostesc dupa declanșarea razboiului dintre Ucraina și Rusia.