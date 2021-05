Agenția de presa rusa Interfax a informat, citand surse occidentale de monitorizare a aviației ca, luni, un bombardier strategic american de tip B-52H, capabil sa transporte arme nucleare, a zburat deasupra Marii Negre. Traiectul de zbor al acestuia a fost refacut in baza semnalelor provenite de la transponderul de bord al aeronavei. Bombardierul, cu numarul […] The post Bombardiere strategice americane B-52H, deasupra Marii Negre. Americanii au survolat Romania first appeared on Ziarul National .