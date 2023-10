Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere Rafa dintre Gaza și Egipt este deschis, dar bombardamentele aeriene au facut ca drumurile de pe partea Gaza sa fie "inoperabile", a declarat sambata ministrul egiptean de Externe Sameh Shoukry, transmite CNN.

- Egiptul muta strategic in zona de conflict din Fașia Gaza: unde direcționeaza ajutoareleEgiptul a anunțat joi ca direcționeaza ajutor internațional pentru Fașia Gaza catre Aeroportul Al Arish din nordul Peninsulei Sinai, a transmis Ministerul de Externe printr-un comunicat, informeaza Rador Radio Romania.Punctul…

- Egiptul discuta cu mai multe țari planuri de a oferi ajutor umanitar in Gaza in condițiile unei incetari limitate a focului, anunța surse de securitate, potrivit Reuters.Egiptul a discutat cu SUA și cu alte țari planuri de a furniza ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, au declarat miercuri doua surse…

- Rachetele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Punctul de trecere dintre Fașia Gaza și Peninsula Sinai din Egipt a fost distrus in urma unui bombardament israelian, conform martorilor.Operațiunile la punctul de trecere Rafah, la granița dintre Fașia Gaza și Peninsula Sinai din Egipt, au fost perturbate in urma unei lovituri in apropiere de partea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea intr-un camion incarcat cu diverse bunuri 1.520 de arme neletale supuse autorizarii. In acest caz se fac cercetari pentru contrabanda calificata.Politiștii de frontiera din PTF Isaccea au…

- 25 de cetațeni straini au fost gasiți de polițiștii de frontiera de la Nadlac II ascunși intr-un TIR care transporta electrocasnice. Aceștia intenționau sa ajunga in mod fraudulos intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat…

- Un barbat din Satu Mare a incercat sa paraseasca țara conducand un autoturism, deși nu deținea permis de conducere, sperand sa inșele vigilența polițiștilor de frontiera. Incidentul a avut loc joi, 20 iulie, in jurul orei 18.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni. Barbatul, in varsta de 44…