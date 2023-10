Stiri pe aceeasi tema

- Au fost explozii la granița dintre Israel și Fașia Gaza, in noaptea de vineri spre sambata, 27 spre 28 octombrie 2023, imediat dupa ce Israel a anunțat ca a extins operațiunea terestra. In același timp, Hamas a atacat orașele israeliene de la granița cu Gaza. Comunicațiile de telefonie și Internet,…

- Bezna informaționala in Gaza: internetul și comunicațiile au cazut total / posibile 'atrocitati in masa' comise de forțele israelieneIntreruperea telecomunicatiilor si a internetului in Fasia Gaza, supusa unor bombardamente intense israeliene, risca "sa serveasca drept acoperire pentru atrocitati in…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a transmis joi ca ”aproape 50” de ostatici israelieni detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene de la inceputul razboiului. . ”Brigazile al-Qassam estimeaza ca numarul ostaticilor sionisti ucisi in Fasia Gaza in bombardamente…

- A fost o zi grea pentru israelieni. Centrul țarii a fost bombardat de teroriștii Hamas cu o intensitate fara precedent in cele 18 zile scurse de la atacurile de la 7 octombrie. Au fost confruntari și in nord, la granița cu Libanul, intre Hezbollah și armata israeliana.

- In timpul vizitei sale in Israel, Biden a exprimat acordul fața de planurile lui Netanyahu legate de o intervenție impotriva Hamas, in ciuda nemulțumirii generate de explozia recenta de la un spital din Gaza care a avut ca rezultat numeroase victime civile.Incidentul de la spital a provocat proteste…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Israelul in razboi: Razboiul Sabiilor de Fier a intrat in aceasta dimineața (marți) in cea de-a patra zi, iar in timpul nopții forțele aeriene au continuat lovituri de amploare in Fașia Gaza.UPDATE 10 octombrie, ora 06:27 - Loviturile israeliene in Gaza intra in a patra ziIsraelul iși continua atacurile…

- Literele de pe Tampa și cladirea primariei vor fi iluminate in culorile steagului Israelului. Atacurile gruparii Hamas impotriva statului Israel, care au provocat sute de morți și mii de raniți in aceasta țara, au determinat un val de reacții de sprijin al cetațenilor din aceasta țara. Și Brașovul…