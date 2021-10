Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a anuntat ca proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri. „In Ministerul Sanatații s-a pregatit proiectul legislativ care prevede vaccinarea obligatorie a anumitor categorii profesionale. Avand in vedere faptul ca intre timp Guvernul a devenit interimar, vom promova proiectul ca inițiativa legislativa. […] The post BOMBA: Vaccinarea obligatorie va fi promovata, miercuri! first appeared on Ziarul National .