Parlamentarii PSD vor sa dezincrimineze abuzul in serviciu comis in structurile Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Statutului polițistului, incalcarea prevederilor de organizare obligatorie a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere nu mai este considerata infracțiune. Totodata, schimbarile legislative vor permanentiza politizarea funcțiilor in MAI. Proiectul de modificare a Statutului polițistului, […]