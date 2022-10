„Bomba murdară” a Ucrainei. AIEA trimite inspectorii la instalațiile nucleare în aceste zile, după acuzațiile Rusiei Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) se pregatește sa trimita inspectori in urmatoarele zile in doua locații ucrainene la cererea Kievului, a anunțat luni, intr-o aparenta reacție la afirmațiile Rusiei ca Ucraina ar putea desfașura o așa-zisa „bomba murdara”.Inspectorii AIEA vor vizita doua locații nucleare din Ucraina, dupa ce au primit o solicitare din partea Ucrainei. Anunțul a fost facut dupa acuzațiile Rusiei ca Ucraina ar pregati o „bomba murdara” radioactiva pentru escaladarea conflictului și sa acuze apoi Moscova. Occidentul a respins deja aceste acuzații. Demonstrația… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

