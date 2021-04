Bombă legislativă: Pensia se moștenește! Rudele romanilor morți cu doi ani inainte de pensionare sau cu in mai puțin de doi ani de la data pensionarii vor putea moșteni integral pensiile. Astfel, pensiile vor fi acordate moștenitorilor legali pe o perioada de maximum doi ani, urmand ca, ulterior, acestea sa fie transformate automat in pensii de urmaș, potrivit unui proiect […] The post Bomba legislativa: Pensia se moștenește! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

