- CSC Dumbravita a reusit promovarea in Liga 2 dupa ce a invins CSM Resita, in urma loviturilor de departajare. Dupa 120 de minute, scorul a fost 1-1, iar meciul tur s-a incheiat tot cu egalitate, 0-0.

- Dumbravița este campioana Vestului. Impotriva tuturor pronosticurilor, echipa de la Padurea Verde promoveaza in liga secunda. Dupa un sezon istoric. Caștigatoare in C8, echipa admirabilului Cosmin Stan a trecut in primul tur al barajului, de Deva, iar apoi in marea finala de Reșița, o echipa mult prea…

- Singura reprezentanta a Timisului ramasa in cursa pentru promovarea in „B” a facut o figura frumoasa si in prima parte a ultimului act al barajelor. CSC Dumbravita a remizat ieri, pe teren propriu, in fata unui public numeros, scor 0-0, cu favorita CSM Resita, dupa un meci in care alb-verzii au avut…

- REȘIȚA – CSM Reșița a terminat sambata, 4 iunie, la egalitate, scor 0-0, partida din deplasare cu CSC Dumbravița, in turul barajului de promovare pentru Liga 2! Cu Dan Alexa in tribuna, din cauza cartonașului roșu primit de antrenor in returul cu Ghiroda și Giarmata Vii, reșițenii n-au reușit sa rezolve…

- REȘIȚA – Turneul Interliga de Vest la fotbal a avut loc duminica, 22 mai, pe terenul sintetic din Valea Domanului, iar din cei 200 de copii participanți, 40 au fost de la CSM Reșița. Cei 40 de copii ai Reșiței provin de la grupele pregatite de Cosmin Buda, Roco Sandu, Ovidiu Popescu și Adrian Caracoancea!…

- Revelatia C8 in aceasta primavara, CSC Dumbravita va intalni in semifinala barajului de promovare in Liga 2 a doua clasata din C7, CSM Deva. Alb-verzii au remizat azi cu Lipova acasa si si-au asigurat locul 1 in serie la finalul play-off-ului. Pe pozitia secunda s-a clasat tot o timiseana in seria de…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 2 aprilie, de la ora 17:00, in Valea Domanului, cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3! Fotbaliștii pregatiți de Dan Alexa au incheiat sezonul regulat pe primul loc, cu 50 de puncte. Chiar daca mai sunt de disputat…