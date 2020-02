Stiri pe aceeasi tema

- Un cantaret de manele din județul Hunedoara a fost arestat in lipsa pentru punere in circulație de euro falși. Dan Pitic le-a spus anchetatorilor, prin telefon, ca se afla in turneu in Germania și Austria, transmite corespondentul MEDIAFAX.Cantarețul de manele, zis Dan Pitic, a fost arestat…

- Joi, 13 februarie 2020, politisti din cadrul Serviciului de Combaterea a Criminalitatii Organizate Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au organizat o actiune flagranta pe raza judetului Timis, in scopul identificarii unor persoane suspecte…

- Trei barbati au fost arestati dupa un flagrant realizat in prețul Timiș de polițiștii de la crima organizata. Primii capturați au fost doi barbati din Alba, care aveau intr-o geanta 16.000 de euro contrafacuti, pe care intentionau sa-i puna in circulatie. Au urmat percheziții in urma carora a fost prins…

- Politisti din cadrul Serviciului de Combaterea a Criminalitatii Organizate Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au organizat la finalul saptamanii trecute o actiune flagranta pe raza judetului Timis, in scopul identificarii unor persoane suspecte…

- In cursul anului 2019, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Alba au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 1418 persoane, dintre care 693 din state terte si 725 de cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 21 de straini in situatii ilegale…

- Un conflict care a avut loc intr-o familie din satul Bibești, comuna Saulești, s-a incheiat tragic. O femeie de 47 de ani a fost arestata de judecatori, sambata, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalului Gorj, dupa ce și-ar fi omorat soțul. Aceasta l-ar fi injunghiat…

- Polițistul din Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in Germania, ispașește un arest provizoriu in țara pana la traducerea mandatului, transmite Mediafax. In prima faza, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au cerut, sambata,…

- Tanarul de 37 de ani, din comuna Balanești, acuzat ca și-a batut soția insarcinata, pe 19 noiembrie, in timp ce se aflau intr-un autoturism, va fi prezentat, marți, in fața judecatorilor de la Tribunalul Gorj. Acesta a contestat hotararea Judecatoriei Targu-Jiu, care a decis, dupa trimiterea…