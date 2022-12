Bombă găsită într-o comună mureșeană Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a fost solicitata sa intervina joi, 1 decembrie, in jurul orei 11.30, pentru cercetarea, identificarea și ridicarea unei muniții neexplodate gasite in urma unor sapaturi, in localitatea Voivodeni, strada Bisericii. "In urma intervenției a fost identificata o bomba aruncator de calibru 84 … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

