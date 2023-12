Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru polonez de externe, Radoslaw Sikorski, aflat vineri in vizita oficiala la Kiev, a indemnat Uniunea Europeana si SUA sa si "mobilizeze" economiile si capacitatile de productie militara pentru a ajuta Ucraina sa castige razboiul cu Rusia, care "a trecut la o economie de razboi", relateaza…

- In timp ce in exterior iși exprima sprijinul total pentru Ucraina, in spatele ușilor inchise de la Berlin și Washington se pun la cale planuri pentru a forța Ucraina sa poarte discuții cu Rusia pentru a ingheța razboiul pe actualele linii de front, noteaza ziarul german BILD. Ministrul lituanian…

- Rusia a anuntat duminica ca a testat cu succes o racheta balistica intercontinentala capabila sa transporte focoase nucleare de pe un submarin nuclear de generatia a patra. Lansarea rachetei Bulava, prima in aproximativ un an, are loc la scurt timp dupa ce Rusia si-a revocat ratificarea Tratatului de…

- Ucraina rade de premierul maghiar! Kuleba, despre strangerea de mana dintre Orban si Putin: 'Sper ca s-a spalat pe maini!'Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a reacționat la intalnirea dintre premierul ungar, Viktor Orban, și președintele rus, Vladimir Putin, care a avut loc recent in China,…

- Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului de la Moscova, urmeaza sa voteze marți privind anularea actului din 2000 prin care Rusia a ratificat acordul global prin care erau interzise testele nucleare, relateaza Reuters.Cu toate acestea, Vladimir Yermakov, șeful departamentului de neproliferare…

- UPDATE 6:30 – Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a ajuns in China Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit la Beijing, a anuntat luni Moscova, inaintea unei vizite asteptate in China a presedintelui rus, Vladimir Putin, cu ocazia celui de-al treilea forum al Noilor drumuri ale matasii, relateaza…

- Ministrul lituanian de externe, Gabrielius Landsbergis, a facut apel la comunitatea internaționala sa acorde in continuare atenție Ucrainei și luptei acesteia impotriva invaziei ruse, in pofida conflictului in curs dintre Israel și Hamas, conform Rador Radio Romania."Pe masura ce ne concentram asupra…

- Rusia sustine ca a vazut semne ca SUA fac pregatiri la un sit din statul Nevada pentru a relua testele nucleare, relateaza agentiile ruse de stiri, citate de Reuters . Ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov a facut aceste comentarii in contextul in care Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului,…