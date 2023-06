Bolt, rivala Uber, va livra alimente cu o flotă de roboţi, pentru început în Estonia Compania a declarat ca va incepe sa ofere livrari de alimente comandate online in orasul sau de origine, Tallinn, mai tarziu in acest an, intr-o lansare initiala a robotilor Starship, care au aproximativ dimensiunea unei valize. ”Suntem concentrati pe furnizarea de solutii complete pentru a face transportul local cat mai sustenabil posibil. Starship ofera un serviciu inteligent si foarte iubit, care si-a dovedit valoarea in ultimii cinci ani si suntem incantati sa prezentam acest serviciu mai multor oameni.”, a declarat Markus Villig, fondatorul si CEO-ul Bolt, intr-un comunicat. Bolt, una dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

