- Premierul britanic Boris Johnson a facut apel miercuri la incetarea "scenelor rusinoase" de la Washington, unde protestatarii au invadat cladirea Capitoliului in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, relateaza Reuters. …

- Congresmeni democrati i-au solicitat presedintelui Donald Trump sa ii indemne pe toti partizanii lui sa paraseasca cladirea Capitoliului dupa ce au patruns cu forta in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.…

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP.

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…

- Brazilia a calificat drept jignitoare o scrisoare publicata pe Twitter in care ambasada Chinei denunta acuzatii de spionaj cibernetic la adresa Beijingului formulate de unul dintre fiii presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, deputatul Eduardo Bolsonaro, informeaza vineri AFP potrivit Agerpres. "Tonul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro si-a exprimat miercuri dorinta ca omologul sau american Donald Trump sa fie reales la presedintia SUA, informeaza AFP."Stiti pe cine sustin eu, am fost foarte clar", a declarat Jair Bolsonaro pentru simpatizanti ai sai in fata palatului prezidential din…