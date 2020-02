Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis si iar propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…

- Dezvaluirile despre au fost facute de PSD la audierea de marti a ministrului desemnat al Dezvoltarii, Ion Ștefan, ca a respins propunerile de reorganizare a sistemului de gestionare a fondurilor europene , facute de colegul sau de fost și viitor Cabinet, ministrul desemnat la Fonduri Europene, Marcel…

- Guvernul a aprobat, joi, 10 apeluri de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman, in suma totala de 250 de milioane de euro, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a precizat, la finalul sedintei Guvernului, ca doua apeluri de proiecte, in valoare de 60 de milioane de euro,…

- Conform unui comunicat al Executivului, la Summit vor participa sefi de stat, de guvern si ministrii din statele membre ale Uniunii Europene.Participarea prim-ministrului Ludovic Orban si a ministrului Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, la reuniunea Grupului 'Prietenii Coeziunii' prezinta…

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana…