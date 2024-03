Stiri pe aceeasi tema

- Exploatarea minereurilor neferoase, precum cuprul, argintul si aurul si activitatile de prelucrare a acestora vor face obiectul unei scheme de ajutor de stat, proiectele urmand sa aiba un buget consistent, de peste 10 milioane de euro, a declarat vineri, la Oradea, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- In sedinta de Guvern de joi a fost aprobata schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”. Actul normativ vizeaza acordarea unui ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totala alocata…

- Sprijinul financiar de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar. The post SCHEMA DE AJUTOR Incepand cu data de 26 februarie 2024, ajutoarele de minimis pentru legume și fructe cultivate in spații protejate vor fi platite first appeared on Informatia Zilei .

- Ministerul Finanțelor propune o noua schema de ajutor de stat de 2,25 miliarde de lei care prevede finanțarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca, menita sa stimuleze investițiile in regiunile mai puțin dezvoltate.

- In urma preluarii propunerilor și observațiilor primite dupa publicarea in transparența decizionala a Ghidului solicitantului pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca nu anticipeaza „cresteri semnificative” ale pretului la gaz, iar romanii care nu sunt multumiti de preturile din facturi au libertatea sa isi schimbe furnizori. „Si intr-un plafon de 0,31 lei/kWh vedem ca sunt furnizori care factureaza sub plafon. Inclusiv…

