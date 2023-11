Stiri pe aceeasi tema

- "Este foarte greu ca un ministru sa puna conditii. Legea trece de sedinta. Ministrul poate sa faca observatii in baza bugetului de anul asta, in 2024 va fi altul.E un om mai suparacios. Eu nu fac intelegeri cu ministrii, eu conduc Guvernul din functia de prim-ministru.Sunt de acord ca Romania va trebui…

- Liderii PNL susțin ca, in acest moment, la buget nu exista bani nici pentru majorarile promise de la 1 ianuarie, nici pentru cele de la 1 septembrie. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN ca, in ședința de astazi a Partidului Național Liberal, liderii au discutat despre faptul ca, la buget,…

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul noii legi a pensiilor, document care urmeaza sa fie prezentat in cadrul unei ședinte a coaliției de guvernare. Legea, care este asumata prin PNRR, prevede creșterea varstei de pensionare la 65 de ani pentru femei și posibilitatea menținerii in activitate pana…

- La ora transmiterii acestei știri premierul Marcel Ciolacu, liderul PNL, Kelemen Huor, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, dar și liderul UDMR, Kelemen Hunor s-au intalnit la Guvern.Aceștia discuta amendamentele la Legea privind reforma fiscal-bugetara. Conform surselor noastre, liberalii sunt nemulțumiți…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat ar putea crește pensiile romanilor anul viitor, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. „Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (…) In procente inseamna ca am luat in calcul…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, afirma ca in cadrul vizitei premierului Marcel Ciolacu la Bruxelles vor fi discutate aspecte care tin de implementarea PNRR - reforma pensiilor, a pensiilor speciale .si a salarizarii unice, ”precum si problema sustenabilitatii financiare pe termen lung legata de…

- Premierul i-a chemat pe miniștrii trimiși la Bruxelles, de la Finanțe și de la Munca, la Guvern, la o ședința extraordinara, pentru a pune la punct masurile fiscale agreate cu Comisia Europeana. Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, ca miniștrii romani au avut niște…