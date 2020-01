Este imposibil de dus la bun sfarsit constructia Autostrazii Unirii in regim de parteneriat public-privat, astfel ca populatia din zona nu trebuie amagita cu aceasta solutie, a declarat miercuri ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Acesta a estimat ca Guvernul va clarifica in scurt timp reglementarea privind construirea Autostrazii Unirii in regim de parteneriat public-privat si a apreciat ca proiectul are nevoie de doua surse de finantare, dintre care una sa fie din fonduri europene. "Nu am afirmat ca Autostrada Unirii nu ar putea sa fie finantata din fonduri structurale. Acest tronson…