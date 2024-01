Stiri pe aceeasi tema

- Masurile care tin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei trebuie inasprite, iar in acest sens va fi introdus sigiliul electronic al marfurilor, a declarat duminica ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul discutiilor cu transportatorii si fermierii, potrivit Agerpres.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat in legatura cu solicitarea protestatarilor legata de cerealele din Ucraina si a precizat ca trebuie inasprite toate masurile care tin de tranzitarea Romaniei. El a mai anuntat si introducerea sigiliului electronic al marfurilor.Marcel Bolos a fost intrebat…

- Romania ar putea incheia anul 2023 cu un deficit bugetar sub 5,7%, a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Deficitul bugetar estimat era de 5,9%. Calculele ne arata ca stam mult mai bine, sub 5,7%, ca sa spun asa. Dar aveti rabdare. In conferinta de presa urmatoare o sa va prezint si datele…

- Romania ar putea incheia anul 2023 cu un deficit bugetar sub 5,7%, a anuntat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa. „Deficitul bugetar estimat era de 5,9%. Calculele ne arata ca stam mult mai bine, sub 5,7%, ca sa spun asa. Dar aveti rabdare. In conferinta de presa urmatoare…

- Țara noastra sfarșit de an de aur are. Datele privind stadiul executiei bugetare si datele preliminare financiare pentru anul 2023 arata destul de bine, a anuntat, sambata, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca este „un sfarsit de an bun pentru tara noastra” . „Azi-noapte la ora 2:00 am…

- Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca, potrivit datelor deținute de instituție, in ultimele 6 luni au fost inregistrate ZERO operațiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grau, porumb, rapița și floarea-soarelui. Ca urmare a informațiilor aparute in mass-media referitoare…

- Și Maramureșul este una din zonele unde este foarte multa contrabanda cu țigari. Aproape zilnic sunt depistate transporturi de țigari provenite din Ucraina sau din Republica Moldova, polițiștii de frontiera scotocind fiecare zona din județ. Insa adiacent prejudiciilor aduse bugetului de stat, traficul…