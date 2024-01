Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a promis, in ajunul Craciunului pe rit vechi, sa sustina soldatii care, "cu armele in maini, apara interesele Rusiei, ordonand guvernului sau un sprijin mai mare pentru cei care lupta si facand apel la poporul sau sa fie milostiv si drept, relateaza Reuters, potrivit stiripesurse.ro."Multi…

- Parisul va planta prima sa „padure urbana” pe un sens giratoriu aglomerat, ca parte a unui plan de transformare a capitalei franceze intr-un oraș-gradina. In aceasta iarna, orașul va planta 478 de copaci in Place de Catalogne, in apropierea garii Montparnasse. Obiectivul este ca aceasta padure urbana…

- Neurochirurgul Vlad Ciurea a vorbit despre un lucru pe care il facem frecvent, dar care poate avea efecte serioase asupra sanatații noastre. Este vorba despre cearta. Medicul spune ca nervii, furia și certurile dese pot spori riscul de accident vascular, mai ales daca persoana sufera de alte probleme…

- Un barbat de 51 de ani a fost arestat preventiv dupa ce, timp de sapte ani, ar fi violat-o pe fiica partenerei sale, in varsta de 25 de ani, profitand de faptul ca aceasta era in imposibilitate de a se apara si de a-si exprima vointa, din cauza unor afectiuni medicale grave. Ancheta politistilor din…

- Gradina Botanica "Alexandru Borza" din Cluj-Napoca a anunțat ca a reușit sa creasca cu succes șofranul, planta din care se extrage cel mai scump condiment din lume, care poarta același nume.,,Am reușit sa cultivam cu succes Crocus sativus, planta ale carei stigmate sunt folosite pentru a obține…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 26-27 octombrie 2023, la reuniunea Consiliului European si la Summitul Euro in format extins, care se vor desfașura la Bruxelles. “Agenda de discuții a reuniunii Consiliului European include subiecte precum: situația din Ucraina, revizuirea Cadrului…

- Presedintele Joe Biden si liderii Uniunii Europene cu care s-a intalnit ieri la Casa Alba, au aratat un front unit, care apara dreptul Israelului de a se apara impotriva Hamas si care continua sa sprijine Ucraina impotriva Rusiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Reuniunea a avut loc pe fundalul…

