- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a promulgat, duminica, legea prin care sunt convocate noi alegeri prezidentiale si legislative fara participarea fostului presedinte Evo Morales, scrutine care ar trebui sa linisteasca tara sud-americana unde violentele s-au soldat 32 de morti intr-o…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a trimis miercuri un proiect de lege vizand organizarea de noi alegeri prezidentiale si legislative, la o luna dupa scrutinul prezidential de la 20 octombrie care a marcat inceputul unei violente crize politice, relateaza AFP. Textul, care trebuie adoptat…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- Rusia a recunoscut-o de facto pe Jeanine Anez ca presedinte interimar al Boliviei, in urma demisiei lui Evo Morales dupa saptamani de manifestatii, in timp ce a continuat sa denunte o "lovitura de stat" in aceasta tara, informeaza France Presse."Am luat nota de anuntul potrivit caruia al doilea…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, noul presedinte ales argentinian Alberto Fernandez si seful statului cubanez Miguel Diaz-Canel au condamnat duminica "lovitura de stat" din Bolivia, dupa demisia presedintelui Evo Morales, determinat sa renunte la functie de trei saptamani de proteste impotriva…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…

