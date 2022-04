Bolile transmisibile vor trebui obligatoriu raportate oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportului publicat, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 28 martie – 3 aprilie, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 75.628, de 1.9 ori mai mare comparativ cu cel…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institututlui National de Sanatate Publica a publicat ultimul raport privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC).

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, referitor la certificatul verde Covid-19, care arata vaccinarea cu trei doze, ca exista o propunere a Centrului European de Control al Bolilor ca acesta sa fie valabil pana la 30 iunie 2023, dar ca asta nu inseamna ca va fi și nevoie…

- Președintele uneia dintre cele mai mari companii de medicamente din Romania considera ca s-a exagerat foarte mult cu isteria creata de pandemia de Covid, iar aceasta trebuie sa inceteze cat mai repede. Oamenii trebuie sa-și reia activitatea, iar economia sa fie repornita. Altfel, o sa murim de foame.…

- Un numar de 1.146 de cazuri de infectare cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana in 30 ianuarie, iar dintre acestea 248 au fost inregistrate in saptamana 24-30 ianuarie, arata raportul publicat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Totodata, la 13 persoane…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, joi, o noua actualizare a definițiilor de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). Dublarea numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, de la o zi la alta, a determinat specialiștii Centrului Național de Supraveghere…