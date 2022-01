Bolile care anulează permisul auto. Toți șoferii trebuie să afle aceste informații Toți viitorii șoferi știu faptul ca una dintre condițiile pentru ca cetațenii sa poata obține carnetul de conducator auto este sa fie apți din punct de vedere psihic și medical. Iata care sunt bolile și afecțiunile care te impiedica sa iei permisul auto. Ce document este necesar pentru obținerea acestuia. Ce boli te impiedica sa […] The post Bolile care anuleaza permisul auto. Toți șoferii trebuie sa afle aceste informații appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

