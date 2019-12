Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul moldovean Vitalie Damascan a fost eroul Fortunei Sittard in meciul de acasa cu Waalwijk in etapa a 17-a a campionatului olandez din Eredivizie. Atacantul "tricolor" a inscris doua goluri și echipa sa a castigat cu 3-2.

- Tragerea la sorți a grupelor pentru cCampionatul European 2020 a avut loc, sambata, la București.Astfel, daca Romania se va califica prin Liga Națiunilor la Euro 2020, tricolorii vor juca in grupa C, alaturi de Ucraina, Austria și Olanda.Meciurile cu Ucraina și cu Austria ar urma sa se dispute la București,…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golurile prin care formatia Genclerbirligi Ankara a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Kasimpasa SK, duminica, intr-un meci din etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Turciei, informeaza Agerpres.Citește și: Presedintele clubului Borussia Dortmund il…

- Gaz Metan Mediaș s-a impus cu 1-0 in meciul din deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, din cadrul etapei cu numarul 16 din Liga 1. Reușita care a facut diferența a venit pe finalul disputei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noua Zeelanda, prima țara in care procesul electoral s-a INCHEIAT! 191 de romani…

- In primul meci al etapei cu numarul 15 din Liga 1, Viitorul s-a impus clar in fata celor de la Chindia Targoviste, scor 3-0. Toate reusitele partidei au apartinut unor jucatori U21: George Ganea, Radu Boboc si Louis Munteanu. Munteanu, atacant de 17 ani, a debutat in runda precedenta in Liga 1, iar…

- Internationalul moldovean Vitalie Damascan revine treptat la forma de alta data. Atacantul de 20 de ani a marcat primul gol pentru Fortuna Sittard dupa absenta de aproape doua luni cauzata de o accidentare.

- Un moldovean in varsta de 39 de ani, anterior judecat pentru talharie, a fost reținut in Konstantinovka, regiunea Donețk, Ucraina, fiind suspectat ca a omorat o fata in varsta de 14 ani. Corpul neinsuflețit al adolescentei a fost gasit intr-un lac de acumulare la aproape 3 saptamani de la dispariție.

- Echipa internationalului moldovean, Artur Ionita, Cagliari Calcio a invins in deplasare cu 1-0 pe Napoli in etapa a cincea a Campionatului Italian de fotbal. Singurul gol al partidei a venit abia in minutul 87 si a fost marcat de argentinianul Lucas Castro.