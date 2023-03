Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FC Arges. in ultimul meci al etapei a intaia din play-out-ul Superligii. Echipa din Pitesti se afla la al 15-lea meci consecutiv fara victorie in acest sezon.Golurile au fost marcate de Remacle, in minutul…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a caștigat detașat derbiul cu concitadina U Cluj, desfașurat luni seara, in Gruia. Aceasta partida a tras cortina peste campionatul regular al Superligii. Golurile vișiniilor au fost marcate de Janga (’25 – penalti), Krasniqi (’32), Manea (’42 – penalti) și Birligea. Gazdele…

- Echipa FCV Farul Constanta a fost invinsa, cu scorul de 0-2 (0-1), de U Cluj, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru etapa a 29-a a Superligii la fotbal. Golurile au fost marcate de Bic (min. 39) și Remacle (min. 58).

- CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-1 in fața celor de la CFR Cluj și pastreaza diferența de doua puncte fața de liderul Farul Constanța. Capitanul Mario Camora a vorbit despre nesiguranța echipei sale.

- CFR Cluj a trecut fara mari emoții de FC Argeș (3-1) in cadrul etapei cu numarul 26 din SuperLiga, iar Dan Petrescu a vorbit puțin despre jocul cu piteștenii, dar și despre returul cu Lazio din Conference League.

- La 12 ore de la finalul meciului cu Rapid, scor 0-0, U Cluj a disputat un joc amical. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabau au trecut cu 8-0 de Ocna Mureș, ocupanta ultimului loc a Seriei 9 din Liga 3. Golurile lui U Cluj au fost marcate de Romario Pires ('28), Adrian Balan - „dubla” ('40, '80), Ze Gomes -…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre cazurile lui Mihai Pintilii și Marius Croitoru, antrenorii de la FCSB și FC Argeș, care nu au insa licențe PRO și carnete de antrenor. Marius Croitoru a fost suspendat 4 etape de FRF pentru ca a acționat ca antrenor principal, deși nu…