Stiri pe aceeasi tema

- Simulare BACALAUREAT 2021 in Alba: Peste 800 de elevi nu au fost prezenți la proba de Romana. Cați au fost absenți din cauza COVID-19 Un procent de aproape 28% dintre candidații inscriși la simularea examenului de Bacalaureat 2021 au absentat, luni, la proba de Limba și Literatura Romana. In cadrul…

- Tatiana Cauni, profesoara de Limba și Literatura Romana la Liceul Teoretic „Emil Racovița” din Baia Mare, a inființat o trupa și un festival de teatru care au devenit motivul pentru care mulți elevi se inscriu la aceasta școala. Tatiana Cauni (45 de ani), profesoara de Limba și Literatura Romana la…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis, printr-o postare facuta pe pagina sa de Facebook, urari tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Dedicațiile sunt surprinse și de doua strofe de poezie, atat in limba romana, cat și in limba maghiara, scrise de autori reprezentativi pentru…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit cu un grup de oameni de afaceri, in ideea de a iniția "un parteneriat in interesul orașului". "Constat cu bucurie ca oamenii de afaceri și Primaria vor același lucru – inițierea unui parteneriat in interesul orașului. Am avut placerea sa fiu…

- Examenul de Evaluare Nationala 2021 se desfasoara, in acest an, intre 7 iunie si 4 iulie, iar Ministerul Educatiei a publicat modele de subiecte, precum si baremul de corectare la Limba si Literatura Romana. Pentru prima data, examenul se sustine dupa o noua programa, pentru elevii care au invatat dupa…

- Veste trista pentru colectivul cadrelor didactice de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzau. Astazi a incetat in viața, dupa o lunga suferința, doamna profesoara de Limba și Literatura Romana, Elena Dogaru. Cadrele didactice ale școlii, actualii și foștii elevi au aflat cu tristețe vestea ca cea…

- Incepe renovarea cladirii principale a Liceului Teoretic "Bolyai Farkas" si Liceului Teologic Reformat din Targu Mures: proprietarul edificiului, Eparhia Reformata din Ardeal a obtinut autorizatie de construire necesara pentru realizarea lucrarilor, a anuntat eparhia, pe pagina sa de internet. Miercuri,…

- Inspectoratului Scolar Judetean Mures, in parteneriat cu Primaria municipiului Targu-Mureș și Biblioteca Judeteana Mures, organizeaza vineri, 15 ianuarie 2021, ora 12.30, evenimentul „LA STEAUA…" prilejuit de sarbatorirea Zilei Culturii Nationale si omagierea poetului Mihai Eminescu, la 171 de ani de…