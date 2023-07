Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus pe terenul celor de la CSKA 1948 Sofia, scor 1-0, in prima manșa a turului doi preliminar din Conference League. Meciul retur dintre FCSB și bulgari este programat sa se dispute pe data de 3 august, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Citește și: A murit Sinead O’Connor. In urma…

- Sinead O’Connor, legenda a muzicii irlandeze, a murit, marti, la varsta de 56 de ani, dupa ce ani de zile s-a luptat cu probleme de sanatate mintala, iar in urma cu un an si jumatate a trecut prin moartea fiului sau de 17 ani. Citește și: Legatoreasa data afara de la Biblioteca este internata la […]

- Dinu Maxer a mers recent la un eveniment acolo unde a avut parte de o intalnire neașteptata cu Deea Maxer, fosta lui soție, și cu Robert Drilea, actualul ei iubit. Deși s-au vazut, cei doi foști soți nu și-au vorbit, s-au evitat. Dupa 18 ani de casnicie, Deea și Dinu Maxer s-au desparțit, in luna martie…

- CoBuild: Ce poți sa faci la unicul festival din Romania, dedicat utilajelor de construcții, deschis la Ciugud. VIDEO REPORTAJ Sute de utilaje de construcții sunt expuse la Ciugud, timp de trei zile, la unicul targ de profil din Romania. CoBuild poate fi comparat cu ușurința cu un festival internațional…