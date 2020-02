Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj nu a pierdut in fata Sevilliei, insa a ratat calificarea in optimile Europa League, dupa o remiza alba, joi, pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan (1-1 in tur, la Cluj). Echipa lui Dan Petrescu a trimis mingea in poarta in ultimele minute ale partidei, insa golul a fost anulat cu VAR pentru un…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta in Spania, ca este convins ca sansele formatiei sale de a se califica in optimile de finala ale Europa League sunt mici, precizand ca Sevilla este favorita clara, mai ales dupa rezultatul…

- Arbitrul leton Andris Treimanis va conduce meciul dintre CFR Cluj si Sevilla FC, care va avea loc joi 27 februarie, de la ora 22:00, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'', in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, potrivit site-ului FRF. In meciul de…

- Sevilla, adversara celor de la CFR Cluj in șaisprezecimile Europa League, a caștigat un meci vital in Spania, 3-0 in deplasarea de la Getafe. Manșa retur dintre Sevilla și CFR Cluj se joaca joi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro. Miza imensa, calificarea in Liga Campionilor, a stat la baza unei prime…

- CFR CLUJ-FC SEVILLA LIGA EUROPA. "Intalnim o echipa buna, dar ne asteptam ca rezultatul de maine sa ne fie favorabil. Ne pasa de starea terenului, dar stim sa ne adaptam si nu vom schimba echipa in functia de starea gazonului. Nu-l cunosc personal pe Dan Petrescu. Stiu ca are o echipa competitiva,…

- CFR CLUJ - SEVILLA // Adi Paun (24 de ani, extrema stanga) a prefațat in cadrul unei conferințe de presa duelul cu ibericii din „16”-imile Europa League. CFR Cluj - Sevilla, prima manșa din „16”-imile Europa League, se joaca joi, 20 februarie, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…

- CFR Cluj și Sevilla se intalnesc in șaisprezecimile de finala din Europa League. Julen Lopetegui (53 de ani), antrenorul andaluzilor, are o temere inedita inaintea duelului cu „feroviarii”. CFR Cluj va juca manșa tur pe teren propriu, pe 20 februarie, de la 19:55. Returul va fi pe 27 februarie, de la…

- CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți din Europa League, urmand a se duela cu spaniolii de la Sevilla. (Detalii AICI) CFR Cluj va juca manșa tur pe teren propriu, pe 20 februarie. Returul va fi pe 27 februarie, in deplasare. Dupa tragerea la sorți, oficialii Sevillei au fost reținuți in declarații.…