- Cehul Dusan Uhrin (53 de ani) e noul antrenor al lui Dinamo, dupa ce Gigi Mulțescu (69 de ani) și-a anunțat plecarea la finalul meciului cu Astra, 0-1, in turul semifinalelor Cupei Romaniei. Prezent la GSP LIVE, Dacian Varga a comentat plecarea lui Gigi Mulțescu și e sigur ca Dusan Uhrin nu poate schimba…

- Dusan Uhrin jr. e noul antrenor al lui Dinamo! Cehul il inlocuiește pe Gigi Mulțescu, care a demisionat dupa infrangerea cu Astra, scor 0-1, in prima semifinala a Cupei Romaniei, manșa tur. DDB anunța ca „SMURD”-ul va ramane in cadrul clubului atat timp cat va dori. Toate detaliile despre Astra - Dinamo…

- Astra a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in prima semifinala a Cupei Romaniei, manșa tur. Eugen Neagoe, 53 de ani, antrenorul giurgiuvenilor, a tras concluziile la finalul meciului. Dusan Uhrin jr. e noul antrenor al lui Dinamo! Tehnicianul de 53 de ani il inlocuiește pe Gigi Mulțescu, care a demisionat…

- Astra și Dinamo, echipe care nu au prins play-off-ul Ligii 1, se vor duela in semifinalele Cupei Romaniei, in incercarea de a salva acest sezon. Astra – Dinamo se joaca marți, de la ora 19:00. Meciul din turul semifinalelor Cupei Romaniei va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…

- Eugen Neagoe, antrenorul Astrei, a prefațat duelul de marți cu fosta sa echipa din turul semifinalelor Cupei Romaniei, spunand ca „subiectul Dinamo” nu trebuie tratat dramatic, iar șansele de a ajunge in finala sunt 50/50. Astra – Dinamo se joaca marți, de la ora 19:00. Meciul din turul semifinalelor…

- Flavius Stoican (44 de ani), antrenorul divionarei secunde Viitorul Pandurii Tg. Jiu, a oferit o prima reacție dupa tragerea la sorți pentru semifinalele Cupei Romaniei. Gorjenii vor infrunta Universitatea Craiova. Astazi, 16 martie, s-au stabilit semifinalele Cupei Romaniei. Astra va juca cu Dinamo,…

- FRF a anuntat astazi cand este programata tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Cupei Romaniei. Astfel, evenimentul va avea loc marti, 16 martie, de la ora 11.00, la Casa Fotbalului, in sala „Nicolae Dobrin”. In cursa pentru trofeul ediției 2020-2021 au ramas trei formații din Liga 1, Universitatea…

- Tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Cupei Romaniei va avea loc marti, de la ora 11.00, la Casa Fotbalului, anunta FRF. In semifinalele Cupei Romaniei, editia 2020-2021, s-au calificat trei formatii din Liga 1, Dinamo, Astra si Universitatea Craiova, si una din Liga 2, Viitorul…