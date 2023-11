Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Beti Iordachescu de la Vocea Romaniei 2023. Tanara de doar 17 ani a facut furori pe scena și i-a impresionat pe toți jurații. Au ramas fara cuvinte cand au auzit cat de bine canta, vocea ei i-a fermecat pe toți. Jurații deja o vad o posibila caștigatoare pe adolescenta. Beti Iordanescu a intors…

- Piesa “Us” ne poarta intr-o calatorie muzicala fermecatoare, in care se imbina cu grație o atmosfera relaxanta și lina cu versuri ce exploreaza diferite aspecte ale iubirii. Melodia debuteaza cu acorduri blande de chitara și un instrumental mangaietor care imediat stabilește o atmosfera calma și plina…

- Varsta este doar un numar, iar asta a demonstrat-o Vitalie Todirașcu, de la Chișinau, pe scena de la Vocea Romaniei, scrie protv.ro . La 53 de ani, barbatul a facut senzație cu vocea lui. Chiar daca vine din Moldova, participantul a decis sa mearga in alta echipa decat cea a Irinei Rimes. Vezi mai jos…

- Ce s-a intamplat cu Bogdan Ioan, concurentul de la Vocea Romaniei 2018 care a impresionat pe toata lumea cu timbrul sau vocal. A cantat exact ca Michael Jackson, iar momentul a devenit viral. A caștigat show-ul de talente de la Pro TV. Cum se descurca astazi. Foto Cine este caștigatorul de la Vocea…

- Dupa ce au dat hitul verii prin piesa “Prietena ta”, Șatra B.E.N.Z. alaturi de alex lanseaza videoclipul piesei START, imortalizand energia concertelor Șatra intr-un videoclip filmat de-a lungul tuturor festivalurilor din aceasta vara. Parte din albumul 8 CULCAT, START este piesa de mosh-pit de pe acest…

- Alexandra Ungureanu, in varsta de 41 de ani, a avut in ultima perioada concerte peste tot in țara, iar acum dezvaluie ce planuri are pe plan muzical și cu ce jurat de la Vocea Romaniei vrea sa colaboreze.„Sunt inca in cautari, sunt piese in studio, dar inca imi caut o echipa, care sa ma reprezinte,…

- Bogdan Ioan „did it like Jackson” pentru prima oara in 2018, cand a uimit publicul roman cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson,…

- YUKA și Zodier au adus ,,La Sacou” la Palatul Dacia-Romania. Recent, vizitatori ai Night Tour-urilor marca Art Safari au avut parte și de un moment surpriza live, acustic, realizat de cei doi artiști. Piesa ,,La Sacou” i-a surprins pe iubitorii de arta, reprezentand ,,ultimul exponat” al turului. YUKA…