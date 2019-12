Stiri pe aceeasi tema

- Roton continua seria sesiunilor live acustice, filmate la RTN Factory, ce ofera fanilor sansa de a-si asculta preferatii intr-un cadru intim si relaxant. Dupa Jean Gavril si florianrus, este randul Deliei Rus, ce ne incanta cu un cover dupa o piesa celebra, oferindu-i o noua abordare printr-o versiune…

- Dora Gaitanovici, tanara artista care a cucerit sute de mii de inimi in cadrul concursului Vocea Romaniei, lanseaza prima ei piesa, o colaborare cu What’s UP. „Eu te las” este titlul melodiei compuse de catre Dora impreuna cu Irina Rimes, dar si alaturi de What’s UP si Georgian Idriceanu. Asculta/Descarca…

- Iordan lanseaza prima piesa din cariera alaturi de Ioana Ignat, artista ce a cucerit publicul cu hituri precum „Nu ma uita”, „In Palma Ta” sau „Doar pe a ta” (alaturi de Edward Sanda). Cu versuri ce ți se intiparesc in minte și un mix de elemente dance pop, „Ești Stare" este compusa de catre cei […]…

- Ester Peony, artista care a reprezentat Romania in cadrul Eurovision la Tel Aviv, lanseaza „7 Roses”. Pentru piesa artista a colaborat din nou cu Alexandru Serbu si Ioana Victoria Badea, alaturi de care a compus si single-ul „On a Sunday”. Cu un sound fresh si o poveste girl power spusa in versuri,…

- Dragoș Moldovan, solistul trupei timișorene Pandora, a uimit telespectatorii show-ului Vocea Romaniei, la sfarșitul saptaminii trecute, reușind sa treaca de prima runda de „knock out”. Concurenții celui de-al noualea sezon Vocea Romaniei au oferit pe scena interpretari interesante. Antrenorii au trimis…

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- Vanotek surprinde cu o noua piesa care se numește ”Take Me” și este in colaborare cu Myata, o artista de succes din Ucraina. Piesa a fost compusa de Minelli, Vanotek, Alexandra Tirtirau și produsa de Vanotek. Videoclipul are un vibe retro, al anilor 80, iar piesa consolideaza sound-ul Vanotek, atat…

- Dejeanca Maria Moldovan, care a urcat in acest an pe scena la Zilele Municipiului Dej, a lansat o noua piesa. Este vorba despre „Blue Love”, cea care va fi piesa centrala a primului album la care dejeanca lucreaza deja. Potrivit acesteia, in urmatoarea perioada va lucra intens pentru a definitiva inca…