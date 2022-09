Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anunțat luni, 26 septembrie, un nou pachet de sancțiuni legate de ceea ce a descris drept referendumurile „false” ale Moscovei din patru regiuni din estul Ucrainei pentru anexarea la Rusia , relateaza Reuters și Hotnews . Luni, cetațenii din patru regiuni ale Ucrainei au fost forțați…

- FMI a revizuit in sus prognoza de creștere economica a Romaniei pentru 2022, la 4,8%, ceea ce inseamna o confirmare a abordarii corecte pe care Guvernul o are in raport cu situația de la nivelul intregii Uniuni Europene, afirma ministrul de Finanțe, Adrian Caciu. „Astazi (luni - n.r.) Fondul Monetar…

- Economia deja zdruncinata a Moldovei s-ar putea confrunta cu un dublu soc al intreruperii gazului rusesc si al preturilor „extraordinar de ridicate” la energie, in timp ce cea mai saraca natiune din Europa se pregateste pentru iarna, a spus premierul tarii, potrivit Bloomberg. Prim-ministrul Natalia…

- Grupul rus Gazprom a anuntat vineri ca a umplut capacitatile interne de stocare in proportie de 91,4%, pana la data de 26 august. Nivelul capacitatilor de stocare din Rusia inaintea sezonului de iarna este urmarita cu atentie, de cand Moscova a anuntat ca va prioritiza livrarile de gaze pe piata sa…

- Grupul bancar ungar OTP Bank a primit dovezi serioase de interes pentru subsidiara sa ruseasca din partea unor potentiali ofertanti, dar un decret prezidential care interzice vanzarea subsidiarelor bancilor occidentale ar putea complica o eventuala tranzactie, a declarat joi directorul general adjunct…

- Guvernul rus a decis duminica sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata, transmite Reuters. Anterior, Rusia a interzis exporturile de seminte de floarea soarelui, de la finele…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a precizat ca anuntul INS privind cresterea economica a Romaniei inseamna ca, in viitor, Guvernul va putea sustine eventuale noi majorari de venituri pentru romani. Liberalul s-a referit si la cota unica, precizand ca este „o dovada ca sistemul este functional…

- ”Cresterea economica inseamna ca locurile de munca se pastreaza, ca avem o economie functionala, ca exista in momentul de fata perspective bune in ceea ce priveste cresterea economica, in contextul in care, global, vorbim de recesiune”, a spus Ionut Stroe. El a precizat ca aceasta crestere economica…