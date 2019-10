Bogdan Gheorghiu, audiat ca ministru al Culturii. Vulpescu: Nefericită corigență de toamnă ”Ieri a fost audiat in Parlament ministrul desemnat al Culturii, dl Bogdan Gheorghiu. Intrebarile pe care i le-am adresat sunt inspirate din cele doua pagini dedicate Culturii din programul de guvernare propus de PNL. Doua pagini in care liberalii demonstreaza ca habar nu au cu ce se ocupa Ministerul Culturii, confundandu-l cu Institutul Cultural Roman, aflat in subordinea Parlamentului, sau cu Secretariatul de Stat pentru Culte. La o singura intrebare am primit ceva ce se vrea a fi un raspuns, pe care ministrul desemnat al PNL l-a citit din nota de fundamentare a unei ordonanțe de urgența… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR a precizat ca asteapta din partea ministrilor propusi clarificari legate de programul de guvernare. 'Astazi am semnat acest acord care este un acord foarte simplu, un text foarte scurt si care vorbeste despre un an de zile pana la alegerile parlamentare din 2020 si vorbeste despre…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a intrat sambata in direct la Romania TV si a vorbit despre punctul de pensie si pensii, si totodata le-a transmis un mesaj pensionarilor in ceea ce privește legea pensiilor."Problema este grava, eu nu mi-am permis sa panichez. Nu stiu la ce cifre faceti referire…

- In direct la Romania TV, fostul președinte Traian Basescu s-a aratat indignat de programul de guvernare propus de PNL și spune ca recomandarile de țara, facute de Comisia Europeana, ar fi fost suficiente pentru un program de guvernare de ”un an”. ”Sa vii pentru un an cu un program de guvernare…

- O contributie romaneasca de 60% in capitalul investit in industria alimentara bazata pe o materie prima autohtona ar aduce de doua ori mai multa valoare bruta adaugata comparativ cu industria auto romaneasca, la fiecare euro investit, se arata la capitolul "Agricultura si dezvoltare rurala", in programul…

- "In viziunea PNL, activitatea institutiei care formuleaza politicile in domeniul culturii - astazi aceasta fiind Ministerului Culturii si Identitatii Nationale - trebuie sa asigure un echilibru dinamic intre protejarea patrimoniului, incurajarea creatiei contemporane, difuzarea valorilor culturale…

- ​Programul de guvernare propus de PNL pe partea de fiscalitate înseamna, pe scurt, revenirea la starea anterioara modificarilor facute de PSD, precum zona de energie, telecomunicații, TVA sau munca part-time. Astfel, ar urma masuri în ceea ce privește:OUG 114/2018 (și OUG care…

- "Situația politica dificila cu care Romania se confrunta astazi impune promovarea unui Program de Guvernare cu obiective pe termen scurt care sa pregateasca reformele necesare pentru modernizarea Romaniei in...

- „Adevarul“ este pentru a treia oara partener media principal al Festivalului „George Enescu“. Anul acesta, comunicarea editoriala se desfasoara in principal online, pe www.adevarul.ro , cel mai accesat site de stiri si actualitate din Romania in 2018 și 2019. Adevarul.ro prezinta, in sectiunea speciala…