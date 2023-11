Bogdan Aurescu ocupă funcția de judecător al Curții Internaționale de Justiție Bogdan Aurescu a caștigat funcția de judecator la Curtea Internaționala de Justiție, cel mai inalt tribunal ONU. Fostul ministru de externe s-a impus in fața candidatului rus, pe care l-a invins obținand scorul de 117 voturi in Adunarea Generala. Anunțul a fost facut chiar de catre Bogdan Aurescu și, ulterior, de președintele Klaus Iohannis pe platforma X. „Aceasta este o victorie pentru Romania, pentru primatul dreptului internațional, reflectand angajamentul nostru ferm pentru ordinea internaționala bazata pe reguli”, a scris președintele Iohannis pe X. In total, Bogdan Aurescu a obținut 117… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

