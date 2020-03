Bogatii lumii fac donatii in lupta cu Coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata italiana Gianna Nannini a anuntat marti un concert virtual, in streaming, de la domiciliul ei, pentru a lupta contra "solitudinii" impuse de masurile de securitate hotarate de autoritati pentru a stopa epidemia, potrivit AFP."Ceea ce este teribil cu acest virus, este singuratatea.…

- Shannen Doherty a reluat lupta impotriva cancerului! Iata cine o ajuta! Shannen Doherty are ajutor in lupta cancerului la san in stadiu 4, boala nemiloasa de care recent a devzaluit public ca sufera din nou! Celebra actrita in varsta de 48 de ani nu se lasa insa doborata si face tot posibilul pentru…

- Cum arata casa in care locuiesc John Legend si Chrissy Teigen Celebrul artist John Legend si frumoasa lui sotie, modelul Chrissy Teigen, locuiesc intr-o vila de lux in Beverly Hills. Au achizitionat casa in anul 2016, de la nimeni alta decat… Rihanna. Este o casa spatioasa, moderna, cu un aer cozy,…

- Adrian Brincoveanu, iubitul Andreei Marin, in lupta cu autoritatile pentru a salva un cal accidentat pe sosea De mai bine de doi ani traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Andreea Marin. Totusi, Adrian Brincoveanu a ales sa ramana o prezenta cat se poate de discreta. O sustine pe femeia iubita…

- Lora este in doliu! Lunga lupta a mamei sale cu cancerul s-a oprit! Lora trece in prezent prin momente extrem de grele. Mama ei s-a stins din viata dupa o lupta crancena de mai bine de 6 ani cu cancerul, iar celebra artista sufera enorm. Vezi aceasta postare pe Instagram Exista suferințe in fața…