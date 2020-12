Stiri pe aceeasi tema

- România debuteaza la CE de handbal feminin contra Germaniei, într-un meci care se va disputa la Kolding și care va începe la ora 19:00. Confruntarea va putea fi urmarita LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, Telekom și Look Sport. Denisa Dedu nu a fost inclusa…

- Campionatul European de handbal feminin din Danemarca debuteaza joi, 3 decembrie, cu meciul echipei naționale a Romaniei impotriva reprezentativei Germaniei. In Romania, transmisiunea TV este asigurata de posturile Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Campionatul European de handbal feminin se…

- Napoli și AC Milan se infrunta de la ora 21:45 in capul de afiș al rundei cu numarul 8 din Serie A. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 2, Telekom Sport 2 și Look Sport. Ciprian Tatarușanu este rezerva la Milan. Programul + rezultatele etapei #8 din…

- Meciurile din grupele Ligii Campionilor continua in aceasta seara, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și TV Telekom Sport. Capul de afiș al zilei e confruntarea dintre Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, și Barcelona. Vezi AICI toate rezultatele de marți din Liga Campionilor! Formația…

- Liverpool intalnește Atalanta in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor, marți, de la ora 22:00. Meciu va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport. Dupa ce i-a pierdut pe Virgil van Dijk și Fabinho, ambii accidentați, managerul cormoranilor…

- Ionuț Rada (38 de ani), dublu campion cu CFR Cluj, ține pumnii stranși fostei sale echipe in meciul cu Young Boys Berna. Fostul fundaș a inscris un gol decisiv impotriva unei formații din Elveția. Se intampla in urma cu 10 ani, cand CFR Cluj o invingea pe Basel in debutul campaniei de calificare in…

- ​Handbalista Cristina Neagu, testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat ca starea ei de sanatate este buna, potrivit News.ro."Dupa cum ati aflat deja, saptamâna trecuta am fost testata pozitiv pentru coronavirus. Starea mea generala de sanatate este una buna si abia astept sa…