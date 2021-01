Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat situația sporurilor pentru polițiști. El spune ca vor fi taiați de undeva bani din buget pentru a se putea plati acele sporuri. Ministrul nu a menționat din ce domeniu vor fi luați, insa a ținut sa precizeze situația din MAI: peste 1.000 de secții de…

- Ministerul de Interne, Lucian Bode, anunța ca va intocmi un plan astfel incat posturile de conducere din Poliția Romana sa fie ocupate prin concurs, nu prin imputernicire, cum se mai practica acum. Acest fenomen, susține ministrul, are loc atat in plan local, cat și central. Citește și: RAPORT…

- „Am dispus inlocuirea ofițerului (n.red. Radu Gavriș), care avea și funcție de conducere la Poliția Capitalei.”, a anunțat ministrul de Interne, potrivit Realitatea Plus.In aceste condiții, coordonarea acțiunilor privind respectarea restricțiilor impuse pe fondul pandemiei Covid a fost preluata de comisarul-șef…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a anuntat ca la sediul ministerului a avut loc o sedinta in care s-a analizat posibilele efecte ale tulpinii noi de COVID, dar la acest moment nu sunt prefigurate noi restrictii, informeaza Digi24 . „La acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii. Fac aceasta…

- „Am dispus inlocuirea ofițerului (n.red. Radu Gavriș), care avea și funcție de conducere la Poliția Capitalei.”, a anunțat ministrul de Interne, potrivit Realitatea PlusDe asemenea, ministrul Lucian Bode va solicita, luni, lamuriri despre modul in care imaginile și informațiile au ajuns in spațiul public,…

- Florin Roman afirma ca decizia destituirii lui Laurentiu Cazan de la conducerea IJJ Prahova a fost luata la finele anului trecut de ministrul de Interne, Lucian Bode, si premierul Florin Citu, insa nu a fost facuta publica din ratiuni ce tin de regulile din MAI. „Am inteles ca domnul Ciolos... Articolul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis un mesaj de final de an, in care spune ca 2020 a fost un an in care „am fost puși in fața unor provocari fara precedent și care ne-a forțat sa fim mai uniți și mai buni”. ”Peste cateva ore incheiem anul 2020, un an in care am fost pusi in fata unor provocari…

- Informații de ultima ora! Ar urma sa se plateasca polițe in Ministerul de Interne! A ieșit la iveala numele primului greu pe care noul șef MAI, Lucian Bode, ar urma sa-l „execute”. Conform unor surse bine informate, ministrul Lucian Bode ar urma sa-l „decapiteze” chiar pe... Citește AICI cine…