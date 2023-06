Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, aflat la final de mandat, a declarat, miercuri, ca o problema identificata atunci cand a fost numit ministru a fost cea legata de practica imputernicirilor in functii de conducere. El a mentionat ca in 2021, din cele 13.219 functii de conducere, erau vacante…

- CITESTE SI Romania, pe primul loc in clasamentul statelor europene in ceea ce priveste riscul de saracie si excluziune sociala, in anul 2022 14:07 36 BREAKING NEWS Puroiul sifonarii de bani din pandemie pușca penal: Zeci de oameni sunt audiați la Poliția Capitalei 14:05 2106 A devenit cel mai cautat…

- .Cauza principala a alergiilor este polenul arborelui de plop, care a fost asociat cu astmul bronșic și conjunctivita alergica. Printre simptome se numara: stranutul, rinita alergica, ochii inflamați, congestia nazala, iritarea gatului. Insa, aceste simptome apar cu mult mai devreme de apariția pufului…

- Practica yoga, veche de mii de ani, nu este doar un exercițiu fizic și mental, ci și o filosofie de viața care poate avea efecte pozitive asupra carierei și performanței in afaceri. Intr-o lume in continua schimbare, antreprenorii au nevoie de mijloace ef

- O situație de-a dreptul ireala a ajuns sa fie cunoscuta public, dupa un concurs pentru ocuparea definitiva a unui post de conducere in cadrul Poliției. S-a intamplat in Capitala. Mulți pot spune ca rezultatul e pur și simplu rușinos. Un ofițer superior care fusese imputernicit pe o funcție de conducere…

- Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat mai multe conncursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori pentru mai multe Procuraturi din țara. Astfel, se cauta procurori la urmatoarele instituții: procuror-șef al Secției combatere tortura din cadrul Procuraturii Generale; procuror-șef al…

- Spitalul Județean de Urgența din Cluj-Napoca a anunțat scoaterea la concurs a mai multor posturi pe perioada nedeterminata. Unitatea medicala are nevoie de 53 de asistenți medicali generaliști, dar și de infirmieri, ingrijitori și personal auxiliar. Se organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada…

- 17.03.2023 este ultima zi de depunere a dosarelor pentru urmatoarele posturi vacante in cadrul in cadrul Bazei de Tratament și Agrement Baile Sarate Ocna Mureș S.A: 1 post Bucatar șef, 2 posturi Bucatar, 2 posturi ajutor bucatar, 2 posturi ospatar, 2 posturi barman, 2 posturi salvamar 1 post instructor…