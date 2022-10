Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Catalin Drula, neaga acuzațiile aduse de ministrul de Interne, Lucian Bode. El afirma ca nu a semnat „vreo așa-zisa anexa cu detalii tehnice”: „Din tot proiectul, pana in prezent, Bode nu s-a preocupat decat de achiziția mașinilor, pe care le-a și dublat la numar”. „Dupa ce saptamana…

- Liderul USR, Catalin Drula, l-a acuzat, joi, pe ministrul de interne, Lucian Bode, ca ”minte cum respira” și ca nu a semnat nici o anexa cu detalii tehnice in ce privește achiziția de BMW-uri, așa cum a susținut ministrul intr-o conferința de presa. Drula a precizat ca docomentele de licitație au fost…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a prezentat, joi, intr-o conferința de presa, concluziile raportului Corpului de Control al ministerului in legatura cu achiziția de autoturisme BMW pentru poliție de la firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis. Bode a aratat ca achiziția…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi ca licitatia pentru achizitionarea de autospeciale marca BMW este una corecta, iar presedintele USR, Catalin Drula, "dezinformeaza cu buna stiinta".

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut joi o conferința de presa in care explica achiziția de mașini pentru Poliția Romana. Ministrul a precizat ca a trimis Corpul de Control al MAI la Poliția Romana, pentru a verifica aceasta achiziție. Suspiciuni legate de aceasta licitație pornisera de la un sindicat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, lauda Poliția și Jandarmeria și ii felicita pe angajați pentru modul in care au actionat in scandalul Simion. ”Respectarea ordinii si linistii publice nu este facultativa, indiferent ca esti membru al unei galerii de fotbal si am vazut ce s-a intamplat nu demult,…

- Președintele USR Catalin Drula a anunțat, miercuri, sesizarea mai multor instituții atat in cazul imprumutului acordat de statul roman companiei Blue Air, cat și in cazul licitației cu dedicație pentru 600 de BMW-uri achiziționate de Poliția Romana, in ambele situații

- CNAIR a demarat anchetele de circulație pe intreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrazi aflate in administrarea sa. Campania se numește „Origine- Destinație” și se va desfașura pe parcursul a patru zile. Practic, șoferii vor fi opriți de echipaje ale Poliției Rutiere, iar drumarii…