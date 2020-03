Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Centura Bacaului au un stadiu fizic imbucurator, sunt in grafic si sunt realizate de un antreprenor serios, a declarat, joi, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres.Acesta a verificat, impreuna cu reprezentantii CNAIR, stadiul de executie a Variantei…

- Termenul asumat pentru darea in folosinta a magistralei de metrou M5 Drumul Taberei nu s-a modificat, este 30 iunie 2020, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, joi, la finalul sedintei de guvern. "Lucrarile la magistrala M5 Drumul Taberei sunt in graficul stabilit, agreat cu antreprenorul…

- Prezent la Craiova vineri 7 februarie, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, ca in noiembrie si decembrie 2019 Guvernul a alocat 76,7 milioane lei pentru tronsoanele 1 si 2 din drumul expres Craiova-Pitesti. „Sunt evolutii foarte bune pe tronsonul 2, in noiembrie am semnat toate ordinele…

- Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a afirmat, joi, dupa o vizita pe santierele Proiectului BRUA – Faza 1, ca lucrarile de executie la firul linear si cele de la statia tehnologica de comprimare gaze naturale de la Bibesti sunt in grafic, scrie news.ro. Directorul general al SNTGN Transgaz…

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor…

- Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa faca vizite inopinate pe santierele tronsoanelor de autostrada. Antreprenorii generali trateaza lucrarile in mod inacceptabil, a spus premierul, la debutul sedintei de guvern de luni. „Am o sugestie: faceti niste vizite inopinate pe…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…

