Media zilnica a numarului de persoane care au circulat cu metroul in perioada starii de urgenta s-a situat undeva la 61-63.000, comparativ cu 650.000 inainte de declansarea crizei sanitare, iar in prima zi a starii de alerta, 140.000 de calatori au apelat la acest mijloc de transport, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.



