- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.…

- Comunicat de presa : ”Guvernul PNL susține fara rezerve județul Neamț și marile proiecte de infrastructura din zona Moldovei. Acuzațiile și intoxicarile lansate, din nou, de liderul PSD Neamț nu fac nimic altceva decat sa arate disperarea celor care au risipit banul public. Stimate președinte al Consiliului…

- Liberalul iesean il inlocuieste, astfel, pe Lucian Bode, actualul Ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, care a sustinut, la randul sau, propunerea Premierului. Deputatul Marius Bodea a indeplinit, pana in acest moment, functia de Secretar al Comisiei de Transport si Infrastructura…

- Romania inregistreaza claim-uri de aproape un miliard de euro, iar toate cele de peste un milion de euro le trimit la DNA, pentru a ne lamuri de ce statul roman plateste sute de milioane de euro pentru obiective finalizate si nereceptionate, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor,…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, potrivit…

