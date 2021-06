Un numar de 49 de ofiteri si agenti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj vor primi drepturile salariale castigate in instanta si cinci angajati vor fi cercetati disciplinar, potrivit masurilor stabilite in urma unor verificari efectuate de corpul de control al ministrului de Interne la IPJ Salaj. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, la Zalau, ca verificarile au fost dispuse dupa ce in mediul online au aparut informatii care aduceau atingere imaginii ministerului si IPJ Salaj. Respectivele informatii faceau referire la faptul…