- Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat luni ca a trimis Corpul de control al ministrului al Bistrița, dupa ce o femeie a depus petiții la Poliție ca este amenințata, iar Poliția nu a luat masuri. „Se intampla la 3 saptamani dupa Onești”, a spus Bode. Ministrul de Interne Lucian Bode a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, ca in zilele urmatoare va fi incheiat raportul in cazul Onesti, in care un barbat a ucis doua persoane. "In zilele urmatoare, eu sper maine, sa avem raportul final. Dupa ce voi avea raportul final, evident ca vor urma si alte masuri. Nici…

- CAZUL ONEȘTI. Poliția ar fi impuscat din greseala una dintre victimele ucise in tragedia de la Onești. Acest lucru a fost confirmat de o fotografie care a fost facuta publica, dar si de ministrul de Interne, Lucian Bode. Ministrul de Interne, Lucian Bode a confirmat ca pe corpul uneia dintre victimele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat ca pe corpul unuia dintre muncitorii uciși la Onești exista nu doar rani provocate de cuțit, ci și urme de gloanțe de cauciuc. Bode a facut aceste precizari dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu trupurile victimelor, iar din fotografii…

- ”Sunt de acord cu domnul ministru, totusi, de luni pana miercuri e o perioada cam lunga de timp, ar fi trebuit aceste masuri luate imediat. Noi vorbim de un minister operativ, unde informatiile pot fi solicitate de la o ora la alta. Nu sunt adeptul ca, in acest moment sau intr-un astfel de caz, imediat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca in cursul zilei a emis un ordin prin care a trecut mai multe directii, printre care Corpul de Control al ministrului, Directia de Audit, DGA, Directia de Comunicare, in subordinea sa directa. "Astazi am luat o decizie si anume…

